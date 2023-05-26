Hakan Kara konut krizini tek grafikle anlattı: 'Nasıl barınma krizi yaratılır konulu çalışma'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:50

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, İstanbul’da konut fiyatlarının Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden sonra nasıl hızlandığının grafiğini paylaştı.

Kara paylaşımında “Para politikası eliyle nasıl barınma krizi yaratılır konulu çalışma” ifadelerini kullandı.

Para politikası eliyle nasıl barınma krizi yaratılır konulu çalışma. pic.twitter.com/9CHtR4EtCi — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 26, 2023

TCMB’nin konut fiyat endeksi verilerine göre, İstanbul’da 120 metrekare ortalama bir konutun fiyatı, mart ayında 4 milyon lirayı geçti.

Endekse göre, konut fiyatları ülke genelinde aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 132,8 yükselmişti. İstanbul’daki yıllık artış ise yüzde 127,3 olarak hesaplandı.

Böylece konutların birim metrekare fiyatı Türkiye’de 21 bin 777, İstanbul’da 33 bin 731, Ankara’da 16 bin 35, İzmir’de ise 25 bin 560 lira olarak gerçekleşti.

Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) nisan ayı verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı nisanda yüzde 117 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 105,2 TL’ye yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 117,4, Ankara’da yüzde 192,2, İzmir’de ise yüzde 160,9 oldu.