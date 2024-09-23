TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar 640 milyon liralık teklif geldi
TCMB, TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar 640 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye 6 milyar 640 milyon liralık teklif geldi.
Etiketler: #TCMB #faiz #Faiz oranı
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