TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar 640 milyon liralık teklif geldi

TCMB, TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar 640 milyon lira oldu.

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar 640 milyon liralık teklif geldi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye 6 milyar 640 milyon liralık teklif geldi.



Etiketler: #TCMB #faiz #Faiz oranı

İlgili Haberler

TCMB kredi kartı kullanımındaki harcama alışkanlıklarını gösterdi: Kullanım son sürat artıyor...

TCMB kredi kartı kullanımındaki harcama alışkanlıklarını gösterdi: Kullanım son sürat artıyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler