Temmuz-eylül arasında Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru yüzde 72 arttı

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Sigorta poliçesi sahipleri ile sigorta şirketleri arasındaki sorunların en önemli çözüm adreslerinden olan Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) yapılan başvurular, bu yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) önceki çeyreklere göre az da olsa hız kesse de 2021 yılına kıyasla önemli artışların sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Özellikle zorunlu trafik sigortası kapsamındaki “değer kaybı” ve “araç hasarı”yla ilgili anlaşmazlıklar yine ilk sıralarda yer aldı.

İşte verilerde öne çıkan detaylar:

RET KARARLARI AZALDI

Yılın ikinci çeyreğinde, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla başvuru sayısı yüzde 72 artışla 120 bin 460 adet oldu. Bu kapsamda hayatdışı branşı için başvurular yüzde 72.2 artışla 120 bin 297, hayat braşında yüzde 8.7 artışla 163 adede yükseldi.





Poliçe türüne göre en çok başvuru yüzde 70.9 artış ve 113 bin 885 adetle zorunlu trafik sigortasında yapıldı. Bunu yüzde 79.7 artış ve 4 bin 1324 adet başvuruyla kasko sigortası izledi.





Zorunlu trafik kapsamındaki başvuruların ise ilk üç sırasında 60 bin 920 adetle “değer kaybı”, 23 bin 299 adetle “araç hasarları”, 19 bin 919 adetle “hasar+değer kaybı” yer aldı. Ayrıca 6 bin 378 adetle “sürekli sakatlık” da dikkat çekti.





Başvuruların temel gerekçesi yüzde 92.2 artışla 97 bin 1’e yükselen “tazminatın ödenmemesi” oldu. “Tazminatın eksik ödenmesi” de yüzde 113.2 artışla 23 bin 360 adede çıktı.





STK hakemleri ise yüzde 73.3 artışla 91 bin 249 başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 64.9, “kısmen kabul” yüzde 18.2 ve “ret” oranı yüzde 16.9 oldu. Ret oranı 2021’nin aynı çeyreğinde yüzde 19.1 idi.

TRAFİKTE ARTIŞ YÜZDE 84

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında toplam başvuru sayısı yüzde 84.8 artışla 362 bin 288 adet oldu. Bunların yüzde 84.4 artışla 342 bin 385’i zorunlu trafik sigortasıyla ilgili. Kaskoyla ilgili başvuru sayısı ise yüzde 98.9 artışla 13 bin 862 adet. Karar bağlanan dosya sayısı da yüzde 82 artışla 246 bin 446. Kabul oranı yüzde 57.1’den yüzde 63.4’e çıkarken “ret” oranı yüzde 21’den yüzde 16.8’e düştü.

‘18 YAŞ ALTI BES’TEKİ LİDERLİĞİMİZİ KORUDUK’

Anadolu Hayat Emeklilik, Eylül 2022 sonu itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara göre 73 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı.

2021 sonuna kıyasla yüzde 41.5 artışla 61.3 milyar liraya ulaşan emeklilik fon büyüklüğü ile özel sermayeli şirketler arasında lider olduklarını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 18 yaş altı katılımcı sayısında 147 bini aştıklarını ifade etti.

(Murat Atalay)



Atalay şöyle devam etti: “Fon büyüklüğünde 524 milyon TL’ye ulaştık. 18 yaş altı müşteri grubunda sektör liderliğimizi korumaya, faaliyet gösterdiğimiz bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerindeki toplam 4 milyonu aşan müşteri portföyümüze memnuniyet odaklı hizmet vermeye devam ettik.”

‘TEPE YÖNETİM’LERDEKİ DEĞİŞİM RÜZGARI GÜÇLÜ

Sompo Sigorta’da 21 yıldır kurucu üst yönetici (CEO) olarak çalışan Recai Dalaş’ın 1 Ocak 2023 itibarıyla yönetim kurulu başkanı, genel müdür yardımcısı Fahri Uğur’un ise aynı tarih itibarıyla şirketin yeni üst yöneticisi olduğu açıklandı. Uğur, Hacettepe Üniversitesi mezunu.

(Fahri Uğur)



MAPFRE Sigorta’da da yeni üst yöneticilik görevine 1 Ocak itibarıyla Erdinç Yurtseven’in getirildiği duyuruldu. 2020’den bu yana bu görevi sürdüren Stefan Jensen ise MAPFRE S.A. Global Müşteriler Başkanı olarak atandı. Yurtseven, Marmara Üniversitesi mezunu.

(Erdinç Yurtseven)



‘KİŞİSEL VERİ’ İNSURTECH ÇÖZÜMLERİ ÖNE ÇIKARDI

Sigorta ile teknolojiyi (insurtech) buluşturan girişimler tüm dünyada öne çıkıyor. Küresel ölçekteki pazarın 6 yıl içinde 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Konuyu kişisel verilerin işlenmesi açısından yorumlayan KP Law Kurucu Ortağı Av. Onur Küçük, “Bu gibi durumlarda kişisel verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline sebebiyet vermemek adına KVKK’ye ve kurul kararlarına uyum sağlanması önem arz ediyor. Bu noktada kişisel verilerin gizliliğini sağlayan çözümler insurtech girişimlerini ivmelendiriyor” dedi.

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