Sigorta pazarında ‘hareket’ çok

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Hayat dışı branşının en büyük dallarından biri olan kasko pazarı, zorlu ve hareketli günler geçiriyor. Özellikle yüksek enfasyon nedeniyle prim ve maliyetlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı verilere göre kasko sigortasıyla ilgili son durum şöyle:

- Yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla prim üretimi yüzde 173.7 artışla 22.7 milyar liraya ulaştı. Böylece kasko sigortasının hayatdışı branşındaki payı yüzde 16.03’ten yüzde 20.96 yükseldi. Kasko bu payla yüzde 25.2’lik payı olan zorunlu trafik sigortasında sonra prim üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

- Ayrıca 2022 yılının ilk altı ayıyla ilgili kasko sigortası poliçe sayıları, primlerdeki bu güçlü artışı çok geriden takip ediyor. Poliçe sayısı (dönem içi yazılan) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.2 artışla 3 milyon 231 bin 872 adet oldu. İlk üç ayda ise yüzde 8.4 düşüş vardı.

- Yine yılın ilk altı ayı kapsamındaki verilere teknik sonuçlar açısından bakıldığında 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ödenen hasarlar yüzde 121 artışla 8 milyar TL oldu.

Bu duruma paralel olarak teknik kâr yüzde 56.6 düşüşle 503 milyon liraya geriledi. Ayrıca teknik kâr/zarar oranı kötüleşerek yüzde 21’den yüzde 5.9’a düştü.

YÜZDE 81’İ ACENTEDEN

- Zaten hasar/prim oranıyla ilgili veriler yaşanan bu süreci teyit ediyor. 2022 yılının ilk altı ayında kasko branşında brüt hasar/prim oranı yüzde 106.4’ya yükseldi. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 63.7 idi. Bu oran küresel Covid-19 salgınına bağlı düşen hasar frekansı etkisiyle 2020 yılında yüzde 64.22’ye kadar inmişti.

- Öte yandan yılın ilk sekiz aylık prim üretimi verilerine satış kanalları açısından bakıldığında acentelerin pazara hâkim olduğu görülüyor. Yazılan primlerde “acente”lerin payı yüzde 81.5 oldu. Bu kesimi yüzde 10 ile “banka”, yüzde 7.8 ile “broker”, yüzde 0.5 ile “merkez” ve yüzde 0.1 ile “diğer” takip ediyor. Bu oranlar geçen yılın aynı döneminde aynı sırayla yüzde 81.9, yüzde 9.8, yüzde 7.6, yüzde 0.6 ve yüzde 0.1.

"OTOMOBİL"LERİN PAYI YÜZDE 68

Kasko branşı kapsamında yılın altı ayında yazılan primlere araç türü açısından bakıldığında ilk sırada yüzde 68.2’lik payla açık ara “otomobil”in olduğu görülüyor. Bunu yüzde 11.3 ile “kamyonet”, yüzde 7.2 ile “çekici”, yüzde 4 ile “kamyon” ve yüzde 2.4 ile “römork” izliyor. “Taksi” statüsündeki araçların payı ise yüzde 0.2 olarak kayıtlara geçti.

SİGORTALIYA "KULLANDIĞIN KADAR ÖDE" DİYECEKLER

Anadolu Sigorta, dijital platformu Juno’ya “Başka Kasko” adıyla yeni bir sigorta ürünü ekledi.

Çevik dönüşüm stratejisiyle, tüm paydaşlarına fayda sağlayacak yeni ve pratik iş yapış şekilleri geliştirdiklerini ve bu sayede dijitalleşmede önemli adımlar attıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk yeni ürünle ilgili şu bilgileri verdi: “Araç sahiplerinin kullanım alışkanlıklarına göre değişen fiyat avantajları sunuyoruz. Artan yakıt fiyatları ve evden çalışma gibi sebeplerle aracını az kullanan müşterilerin bütçesine katkı sağlayan ürün, aynı zamanda araç kullanımını azaltmaya teşvik ederek karbon salınımının düşürülmesine de destek oluyor. ‘Kullandığın kadar öde’ diyerek müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz.” Yeni ürün kapsamında ayrıca sigortalı her ay kilometre kadran fotoğrafını çekerek Juno uygulamasına yüklüyor. Kullanımın 500 km altında olması durumunda aylık taksit tutarının yüzde 40’ı kadar para puan kullanıcının dijital cüzdanına yükleniyor. Sigortalı, kazandığı para puanları yine bu uygulama üzerinden yakıt puana dönüştürerek Opet istasyonlarında akaryakıt alımında kullanabiliyor.

"POLİÇE DEĞİL, ÇÖZÜM SATIŞINA ODAKLANDIK"

Unico Sigorta’nın, “UniKasko” ürününü A’dan Z’ye yenileyip, geliştirerek yeniden satışa sunduğı açıklandı.

Kasko pazarı ve bu branşla ilgili yeni çalışmaları hakkında bilgi veren Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, öncelikle geçen yıl yollardaki yaklaşık 25 milyon taşıtın sadece 8 milyonu için kasko poliçesinin düzenlendiğini hatırlatarak potansiyele dikkat çekti. Ayrıca son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle araçların kişisel varlık içindeki öneminin çok artığını vurgulayan Güzeler şöyle devam etti:

“Bu durum araçların kasko sigortasının yapılabilmesi için geleneksel risk algısı ve risk kabul yaklaşımları yerine, üründen çözüme giden bir yaklaşımla, risklere uygun teminat setlerinin ve fiyatların sunulmasını zorunlu kılıyor. Biz de müşteri, müşteri ihtiyacı, kullanıcı deneyimi tasarımı olgularını iş modelimizin merkezine koyarak poliçe satışına değil, çözüm satışına odaklandık. Böylelikle ‘kasko’, ‘genişletilmiş kasko’ ve ‘tam kasko’ paketlerinden oluşan UniKasko ürünümüzü satışa çıkarmak suretiyle farklı risklerin sigorta taleplerini en yüksek oranda karşılayacak yetkinliğe ulaştık.”

HASAR YÖNETİMİ

Bu yıl hasar yönetimi iş süreçlerini de uçtan uca yeniden düzenlediklerini ifade eden Güzeler, “Odağımızda fantastik kurgular ve uğraşlar yerine sigorta teminat kapsamında oluşan mağduriyetleri en kısa sürede ve eksiksiz giderilmesini en yalın iş akışıyla gidermek birinci önceliğimiz” dedi. Güzeler ayrıca, özellikle fiyatlamayı her bir müşteri için özelleştirebilmek amacıyla büyük veri analizine çok önem verdiklerini anlattı.

"BOYASIZ"LA İKİNCİ ELE KORUMA

Yeni araçlardaki arz sorunları, döviz kuru ve enflasyon nedeniyle son iki yıldır değeri sürekli artan ikinci el araçların sahiplerinin, kaportadaki hasar onarımlarında boyasız onarımı tercih etmeye başladığı açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, “Boyasız onarılan parçalar sayesinde ekspertizde araçta değişen-boya parça çıkmaması, TRAMER’e yansımaması gibi unsurlar sebebiyle araç sahipleri boyasız onarımı tercih ediyor. Çünkü araç değer kaybına uğramıyor” dedi. Afet, ayrıca aracın bulunduğu ortam koşulları uygunsa onarımı yerinde yaptıklarını da belirtti.