TEPAV açıkladı: Perakende güven endeksi temmuzda yükseldi!

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 187. sayısı yayımlandı. Buna göre, TEPE, Temmuz 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puan, bir önceki aya göre ise 6,1 puan artarak -4,6 puan seviyesine yükseldi. Endeksteki toparlanmada, geçtiğimiz üç aya ilişkin olumlu değerlendirmeler ve önümüzdeki döneme yönelik artan beklentiler etkili oldu.

TEPE anketine katılan perakendecilerden, son üç ayda işlerin kötüleştiğini belirtenlerin oranı hazirandaki yüzde 42,5 seviyesinden temmuzda yüzde 32,4’e gerilerken önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 4,2’den yüzde 10,1’e çıktı. Ayrıca, satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı da yüzde 63,2’den yüzde 64’e yükseldi.

SATIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri temmuzda 5,4 puan olarak ölçüldü. Bu sonuç, aylık bazda 11,8 puanlık, yıllık bazda ise 7,2 puanlık artışa işaret etti. Katılımcıların yüzde 84,4’ü işlerinde bir değişiklik beklemezken, yüzde 10,1’i iyileşme, yüzde 5,5’i ise kötüleşme öngördü.

İŞLERİN DURUMU GEÇEN YIL VE AYA KIYASLA DAHA OLUMLU

“İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu” göstergesi, Temmuz 2025’te -12,1 puan oldu. Bu değer, Haziran 2025’e göre 17,0 puan, Temmuz 2024’e göre ise 18,4 puan artışa karşılık geldi. Katılımcıların yüzde 13,6’sı işlerinde artış olduğunu, yüzde 25,7’si ise düşüş yaşandığını bildirdi.

MOTORLU TAŞIT SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Alt sektörlere bakıldığında, perakende güveni en fazla “motorlu taşıtlar” sektöründe arttı. “Diğer” başlığı altında değerlendirilen akaryakıt, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye ve kırtasiye gibi sektörlerde de ortalamanın üzerinde artış kaydedildi. Buna karşın mobilya, gıda, elektrikli ev aletleri, tekstil ve büyük mağazalarda güven artışı sınırlı kaldı.

BÖLGESEL GÖRÜNÜM

Bölgesel dağılımda ise Batı Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Batı Anadolu bölgelerinde endeks artışı ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Orta Anadolu ortalamaya paralel seyrederken İstanbul, Doğu Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde artış daha düşük seviyede kaldı.

AB’DE DE TOPARLANMA VAR

Avrupa Birliği’nin 27 üyesinde hesaplanan Perakende Güven Endeksi ise temmuzda -5,6 puan olarak ölçüldü. Bu seviye, bir önceki aya göre 0,8 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puanlık artışa işaret etti. Türkiye’nin perakende güvenindeki yıllık artış, AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.