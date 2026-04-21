TEPAV'dan Merkez Bankası'na sert uyarı: Enflasyon hedefleri sapıyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Para Politikası Değerlendirme Notu’nda 2026 yılı enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda, mevcut ekonomik koşullarda enflasyonun hem hedeflerin hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

ENFLASYONDA ATALET DEVAM EDİYOR

TEPAV değerlendirmesinde, enflasyon beklentilerinin yeterince çıpalanamaması ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürmesi nedeniyle enflasyondaki ataletin devam ettiği belirtildi.

Küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki belirsizliklerin de makroekonomik istikrar üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

TCMB’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HATIRLATILDI

Raporda, TCMB’nin yasal sorumluluklarına da dikkat çekildi. Hedeflere ulaşılamaması halinde Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca sapma nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin kamuoyuna açıklanması gerektiği ifade edildi.

PARA POLİTİKASI VE YAPISAL REFORMLAR

TEPAV, para politikasının tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmeyen programların enflasyonla mücadelede sınırlı kalacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, kalıcı başarı için para politikasıyla uyumlu ve geniş kesimlerce benimsenen bir reform çerçevesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

FAİZ ÖNERİLERİ RAPORDA YER ALDI

Raporda faiz politikasına ilişkin net önerilere de yer verildi. Buna göre: