Bankacılık işlemlerinde sıkça duyulan “terminale açık olmayan işlem” ifadesi, genellikle POS cihazı, ATM veya şube sistemlerinde teknik bir kısıtlama ya da bağlantı hatası olduğu anlamına gelir. Peki, Terminale açık olmayan işlem nedir, ne demek?

TERMİNALE AÇIK OLMAYAN İŞLEM NE DEMEK?

Terminale açık olmayan işlem, yapılan ödemenin ya da harcamanın bankanın POS terminali üzerinden işlenmediği anlamına gelir. Yani kartla gerçekleştirilen işlem, doğrudan internet, mobil uygulama, temassız ödeme veya sanal POS gibi kanallar aracılığıyla gerçekleşmiştir.

Kısacası, işlem fiziksel bir POS cihazı üzerinden değil, bankacılık altyapısı veya dijital ödeme sistemleri üzerinden tamamlanmıştır.

HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR?

Terminale açık olmayan işlem ifadesi online alışveriş işlemlerinde (e-ticaret siteleri, mobil uygulamalar)

Temassız ödemelerde (POS cihazı olsa bile işlem kart bilgisi üzerinden değil, hızlı geçiş ile yapılmışsa)

Abonelik ödemeleri (Spotify, Netflix, oyun platformları vb.)

Otomatik fatura talimatları (su, elektrik, internet faturası ödemeleri)

Sanal POS üzerinden yapılan işlemlerde karşımıza çıkabilir.