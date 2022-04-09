Tesla, Tüm Dünyada En Çok Satan Otomobiline Yine Zam Yaptı: İşte Tesla Model 3'ün Yeni Fiyatları

09 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Elektrikli otomobil devi Tesla, özellikle Rusya – Ukrayna savaşıyla dünya çapında artan hammadde fiyatlarının ardından bunun enflasyona da yansımasıyla ciddi bir zam kararı almıştı. Şirket, tüm otomobil modellerinde 2.000 – 12.500 dolar aralığında zamlara imza atmıştı.

WebTekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre, Tesla’nın en uygun fiyatlı modeli olan Model 3’ün başlangıç fiyatı, zamların ardından 46.990 dolar seviyesine yükselirken bugün üzücü bir haber daha geldi. Tesla, Model 3’ün fiyatı için yeni bir zam kararı daha aldı. Yeni zam, Model 3’ün Performance ve Long Range AWD modelleri için yapıldı. Söz konusu modellerdeki fiyat değişimi de şu şekilde oldu:

TESLA MODEL 3'ÜN YENİ ZAMLI FİYATLARI

Tesla Model 3 Long Range AWD: 54.490$ -> 55.990$ (+1.500$)

Tesla Model 3 Performance: 61.990$ -> 64.990$ (+3.000$)

Tesla Model 3’ün standart başlangıç modeli olan Rear-Wheel-Drive modelinin fiyatı 46.990’da sabit kalsa da yeni zamlar, pek çok kişiyi şaşırtmayı başardı. Tesla, henüz 2021’in son çeyreğinde ortanca modeli olan Long Range modelinin fiyatını 49.990 olarak belirlemişti. Performance modeli ise şu anki neredeyse Long Range’in şu anki fiyatıyla aynı olacak şekilde 57.990 dolar idi.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada fiyatların neden bu kadar çabuk arttığını açıklamıştı. Musk, fiyat artışlarının arkasındaki nedenin otomobil sektörü genelinde tedarik zinciri üzerinde oluşan baskı olduğunu belirtmişti. Ayrıca hammaddeye olan talebin artması da bu nedenlerden biriydi.