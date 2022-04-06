Rusya'da otomobil satışları martta yüzde 63 düştü
Rusya'da otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bine geriledi.
Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.
Rusya'da otomobil fiyatlarının martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttığı bilgisine yer verilen raporda, yeni otomobil satışlarının da yüzde 63 azalarak 55 bine gerilediği kaydedildi.
UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ NEDENİYLE...
Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.
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