The Economist, 2023'ün en iyi ekonomilerini sıraladı! Türkiye kaçıncı sırada?
İngiliz The Economist dergisi, 2023'ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülkeleri sıraladı. Listede zirvede Yunanistan yer alırken Türkiye; Fransa, Hollanda, İtalya, Norveç gibi ülkeleri gerisinde bıraktı.
İngiliz The Economist dergisi, dünya ekonomileri arasında en iyi performans gösteren ilk 35 ükeyi sıraladı.
NTV'de yer alan habere göre, çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların yüzde 20 oranında yükseldiği bir ortamda, Yunanistan öne çıktı.
Analize göre, Yunanistan’ın çekirdek enflasyonunda yüzde 3,4’lük artış, enflasyon genişliğinde yüzde 13.3’lük bir düşüş kaydedildi.
Ülkenin milli gelirinde yüzde 3,3’lük bir büyüme görülürken, istihdamda da belirgin bir artış oldu.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye ise 15. sırada yer aldı. Türkiye'nin çekirdek enflasyonu yüzde 69,5, enflasyon genişliği ise eksi yüzde 6.7 olarak kaydedildi.
Milli gelirde yüzde 3,3'lük bir büyüme varken, istihdamda yüzde 0,1'lik bir artış gözlendi. Türkiye'de hisse fiyatları ise yüzde 20,6 oranında arttı.
İşte 2023'ü ekonomik olarak en iyi geçiren ilk 35 ülke:
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