Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı arttı, ithalat yükseldi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret sonuçlarını paylaştı. Açıklamaya göre ihracat, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2 yükselerek 22,7 milyar dolara ulaştı. Ocak–kasım döneminde ise ihracat yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolar seviyesine çıktı.

İTHALAT YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Aynı dönemde ithalat kasım ayında yüzde 2,6 artışla 30,5 milyar dolar oldu. Yılın 11 ayında ithalat yüzde 5,7 yükselerek 329,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GENİŞLEDİ

Bu çerçevede kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4 artarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ocak–kasım döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 12,4 artışla 82,5 milyar dolara ulaştı.