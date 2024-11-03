Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekonomi için pembe tablo çizerken itiraf etti

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracat verilerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Antalya’da açıkladı. Toplantıda ekonomiye ilişkin pembe tablo çizen Bolat, eleştirileri yanıtlarken şunları söyledi:

“Efendim şunu söylüyorlar ekonomi yavaşladı. Kardeşim yavaşlama var, bir dengelenme ve ayarlama süreci yaşanıyor. Dış ticaret açığı azaldı mı azaldı, döviz dengelendi mi dengelendi. Şu anda bir kur patlaması var mı, yok. Merkez Bankası’nın kasası dolu mu dolu. Bununla sevinmek varken hep gözünün içinde incir çöpünü arar gibi olumsuzluk arayanlara ithafen bunları söyleme gereği duyuyorum. Cari işlemler açığı bir sorun olmaktan çıktı.”

Antalya’da açıklanan verilere göre ise Türkiye’nin ekim ayı ihracatı 23.6 milyar dolar oldu. Ocak-ekim dönemindeki 10 aylık ihracat 216.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapan sektörler, 3.6 milyar dolarla otomotiv, 2.5 milyar dolarla kimya ve 1 milyar 580 milyon dolarla hazır giyim şeklinde sıralandı. İlk 10 ayda ihracatta en fazla azalış gösteren sektörler 849 milyon dolarla hazır giyim, 615 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 188 milyon dolarla çimento ve cam sektörleri oldu. İlk 10 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 şeklinde gerçekleşti. 2024 Ekim döneminde Türkiye’nin ithalatı ise 29 milyar 364 milyon dolar oldu.

DAHA FAZLASI OLABİLİRDİ

Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de “2024 gibi zor bir yılda 10 ayı geride bıraktık. İhracatta geçen yıla göre yüzde 3.2 artıda olmamız önemli. Çok daha fazlası olabilir miydi? Elbette olabilirdi” dedi.

Bu yılın ilk 10 ayında ihracatta en fazla azalış gösteren ülkeler 3.2 milyar dolar ile İsrail ve 1.9 milyar dolar ile Rusya’da görüldü. Bakan Ömer Bolat, “Azalışlarda birinci sırada İsrail var. İlk dört ayın verileri ile yüzde 67 azalış gözüküyor ama 2 Mayıs’tan bu yana İsrail’le bir dolarlık ticaret yapılmadı. Ama Filistin tarafı ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın resmi olarak talep ettiği ürünlerde, ihracat iznini veriyoruz. Filistin’de yaşayan 6 milyon insanın, 7 Ekim’den önce ithalatının yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını düşündüğümüzde Filistin devletinin ekonomik, ticari taleplerine sessiz kalmıyoruz” dedi.