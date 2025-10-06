Ticaret Bakanlığı'ndan 'emlak ilanlarına' denetim: Binlerce kişiye milyonluk ceza!

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, emlak sektöründe vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi için faaliyetlerin devam ettiği açıklandı.

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmelerinin değil, taşınmazların ilanını yayımlayan kişilerin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde 256 kişiye 34,9 milyon lira idari para cezası uygulandı. Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle bin 416 kişi hakkında işlem yapılmış ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir."