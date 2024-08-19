TMO fındık alımına başladı: TÜİK'in enflasyonu fiyatı belirledi! İşte o rakam...

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:28

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:28

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'un Merkez, Espiye, Dereli, Güce, Tirebolu ve Görele ilçelerinde belirlenen noktalarda fındık alımlarına başladı. Bunun üzerine Bulancak ilçesindeki depodaysa tören yapıldı.

Törene katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, TMO'nun fındık fiyatlarını regüle etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Bunun üreticinin menfaatine bir durum olduğunu söyleyen Serdengeçti, TMO'ya teşekkür etti.

Serdengeçti, üreticiden alınan ilk fındıkta, ürünün alım prosedürünü yerinde gördüklerini ifade ederek, "Son derece rasyonel, üreticimizin yüzünü güldüren bir sonuç da çıkması son derece olumlu oldu" dedi.

136 LİRA FİYAT VERİLDİ

Fındığın Türk tarımının lokomotifi olduğunu vurgulayan Serdengeçti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Karadeniz'in hem de Giresun'un önemli ekonomik değeri. Bu alın terinin yüzleri güldürmesi gerekiyor. 'Bu piyasa, bu şartlar üreticimizin yüzünü güldürecektir' diyoruz. Aynı zamanda fındık üretimi çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu alım noktası en kıymetli noktasıdır. O nedenle buradaki alımın başlaması son derece önemlidir."

Serdengeçti, TMO'nun bu sezon fındık aldığı ilk üretici İzzet Kahya'nın ürününün 51 randıman geldiğini kaydederek, bunun karşılığında da fındığın 136 liradan alındığını aktardı.

İzzet Kayha ise ''Şu anda kilogramda 10 liranın üzerinde kârım var" ifadelerini kullandı.

FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Geçen yıl 7 Ağustos'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatları ile ilgili, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" ifadesini kullanmıştı.

FİYATLAR NASIL BELİRLENDİ?

TÜİK'in son 1 yıllık Tüketici Fiyat Endeksi ise son olarak yüzde 61.78 olarak belirlenmişti. 84 liralık fiyata enflasyon oranında zam yapıldığında 135 lira 89 kuruş ortaya çıkarken, fındık alımında TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında zam yapıldığı görüldü.