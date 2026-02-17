TMSF düğmeye bastı: El konulan Türk bankası bugün satılıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "yasadışı bahis" soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında yönetimine el konulan Bank Pozitif, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılıyor. Bankanın devri için bugün açık artırma yöntemiyle ihale gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT ŞARTI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde el konulan Bank Pozitif’in satış süreci, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) koordinasyonunda ilerliyor.

Finans çevrelerinin yakından izlediği süreçte banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak yatırımcı grupların, şartname hükümleri gereği 55 milyon TL tutarında teminat yatırması zorunlu tutuldu. Kapalı zarf usulüyle sunulan teklifler TMSF’ye iletilirken, nihai sonuç bugün yapılacak açık artırma sonrasında açıklanacak.

BİR YILDIR KAYYIM YÖNETİMİNDE

Türkiye’de faaliyetlerine 2002 yılında başlayan ve 24 yıllık geçmişe sahip olan Bank Pozitif, yaklaşık bir yıldır kayyım yönetimi altında faaliyet gösteriyordu.

2025 Mart ayında düzenlenen operasyonun ardından yasal süreçleri tamamlanan bankanın satışı, ilgili mevzuat çerçevesinde TMSF denetiminde sonuçlandırılacak. Satışın ardından bankanın yeni sahibinin kim olacağı ve sektör dengelerine olası etkileri ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.