Togg Almanya’da daha ucuz, Türkiye’de asgari ücretli için hayal: Togg Hans’a var, Hasan’a yok

Milyonlarca emekçi, Türkiye’nin “yerli ve milli” otomobili olarak sunulan TOGG’un yanına bile yaklaşamıyor. TOGG’u Almanya’daki bir asgari ücretli 17 ayda alabilirken, Türkiye’deki asgari ücretli bir işçinin yaklaşık 9 yıl çalışması gerekiyor.

TOGG’un Türkiye’deki anahtar teslim fiyatı 2 milyon 363 bin lirayı bulurken, Almanya’daki satış fiyatı güncel kurla sadece 1 milyon 662 bin liraya denk geliyor. Ayrıca Türkiye elektrikli araçlara zam için yeni bir yasa yapmışken, Almanya elektrikli araca vergi indirimi de uyguluyor. CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’nin “yerli ve milli gururu” olarak sunulan TOGG’un yeni çıkacak modelinin Türkiye ve Almanya’daki satış fiyatlarını karşılaştırdı. Bakırlıoğlu, Almanya’da satışa sunulan TOGG’un TL karşılığının Türkiye’deki fiyatından yaklaşık 700 bin lira daha ucuz olduğuna dikkat çekti.

ÜRETİLDİĞİ YERDE PAHALI

Aynı otomobilin üretildiği topraklarda daha pahalıya satıldığına işaret eden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Yerli üretim gururumuzu Avrupa vatandaşı bizden daha uyguna alıyor. Kendi ülkesindeki bir otomobil vatandaşa bu kadar mı uzak olur ? Rakamlar aradaki uçurumu çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’de asgari ücret 22 bin 104 TL. Bu ücretle bir asgari ücretlinin TOGG alabilmesi için 107 ay, yani neredeyse 9 yıl ücretini harcamadan biriktirmesi gerekiyor. Öte yandan Almanya’da 1800 Euro olan asgari ücretle çalışan bir vatandaş aynı otomobile sadece 17 aylık maaşıyla, 1.5 senede ulaşabiliyor. Bizim ürettiğimiz arabaya asgari ücretlimiz binemiyor. Bu kıyas yurttaşımızın nasıl ağır vergiler altında ezildiğinin göstergesidir. Kendi ülkemizde ürettiğimiz, iktidarın ‘milli gurur’ diye yere göğe sığdıramadığı TOGG’a binmek için Türkiye’deki Hasan, Almanya’daki Hans’tan daha fazla para ödeyecek. Asgari ücretli Hans 17 ay sonra TOGG alabiliyorken, Hasan 107 ay yani 9 yıl sonunda TOGG alabilecek. Tabi o zamana kadar yeni vergiler ve zamlar Hasan’ın sırtına binmezse.”

Bakırlıoğlu, eğer gerçekten halkın otomobili üretildiyse, halkın da bu otomobili alabilmesi gerektiğini söyledi.

‘VİTRİN SÜSÜ’

“Vatandaşımıza vitrin süsü yapıyorsanız, adı yerli olsa ne fark eder ? Yabancıya ucuza sat, kendi vatandaşına yüksek fiyattan ver; bu mudur yerli ve millilik ?” diye soran Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin yurttaşı ağır vergi yüklerinden dolayı kendi ürettiği ürünü bile daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez. Asgari ücretli kendi ülkesinin otomobiline sadece uzaktan bakabiliyor. Ekonomik bağımsızlık sadece üretmekle değil, o üretimi toplumun her kesimiyle adil bir şekilde paylaşmakla olur. Eğer bu paylaşım yoksa, ortada ekonomik bağımsızlık değil, makyajlı bir eşitsizlik vardır.”