Türkiye'de dar ve orta gelirli yurttaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projelerinde başvuru süreci kadar iade süreci de araştırılıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak?

TOKİ PARA İADESİ NEREDEN ALINIR?

TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılan başvuru bedelleri, yine aynı banka üzerinden iade edilir. İade yöntemleri ise şu şekildedir:

1. Hesaba Otomatik İade

Başvuru sırasında ödeme bir banka hesabı üzerinden yapılmışsa, iade tutarı doğrudan aynı hesaba yatırılır.

2. Şubeden İade İşlemi

Başvuru sahipleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunabilir.

3. Mobil Bankacılık Üzerinden Kontrol

Mobil bankacılık kullanan yurttaşlar, iade sürecini uygulama üzerinden takip edebilir ve hesap hareketlerinden ödeme durumunu kontrol edebilir.

Önemli nokta şudur: İade işlemi farklı bir bankadan yapılmaz. Başvuru hangi banka aracılığıyla yapıldıysa, ödeme aynı kanal üzerinden gerçekleştirilir.

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

Süreç şu şekilde işler:

Kura çekimi tamamlanır.

Sonuçlar kesinleşir.

TOKİ tarafından anlaşmalı bankalara iade talimatı iletilir.

Bankalar, sonuçların kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde ödemeleri gerçekleştirir.

Yani iade süresi, kura çekim tarihinden değil, sonuçların kesinleştiği tarihten itibaren başlar.