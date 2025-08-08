Toplu sözleşme görüşmelerinde gerginlik: Tutanak talebi krize dönüştü

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin dünkü oturumunda, tutanak tutulması konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda hizmet kollarına yönelik tekliflerin müzakereleri sırasında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu işveren heyetinden üzerinde uzlaşılan kararların tutanak altına alınmasını ve karşılıklı paraf atılarak resmileştirilmesini talep etti. Yalçın, önceki toplu sözleşme süreçlerinde bu yöntemin uygulanmaması nedeniyle uyuşmazlıklar yaşandığını hatırlatarak, tutanaklı yürütülen sürecin şüpheye yer bırakmayacağını söyledi.

GEÇMİŞTEKİ UYUŞMAZLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

28 Temmuz’daki ilk oturumda da aynı konuyu gündeme getiren Yalçın, konuşmasında taleplerinin gerekçesini “Yedi defa bu işi görüştük, test ettik. Onun için ilk başlangıçta da dedik ki toplu sözleşme süreci tutanaklı işlesin. Son olarak tartışmaya sebebiyet verilmesin diye. Çünkü burada şöyle durumlar yaşadık geçmişte. Burada görüştüğümüz ve veya cümlesi bile eksik yazıldığında anlam değişiyor. Virgül bile eksik olduğunda günün sonunda metinleri bağıtlamada sıkıntı yaşıyoruz. 'Ve öyle değildi böyleydi, benim notlarımda şöyle yazıyordu. Bir getirin bakalım seninki nasıldı' gibi hakikaten devlet ciddiyetine yakışmayan bir tuhaflık söz konusu. Aslında diğer konfederasyonlar da aynı konuya dikkat çektiler. Toplu sözleşmenin devlet ciddiyetine yakışması için tutanaklı yürümemiz gerekiyor” şeklinde açıkladı.

'TARTIŞMALARA YOL AÇMAMAK İÇİN'

Yalçın, tutanaklı yürütülen sürecin geçmişte yaşanan tartışmaları önleyeceğini belirterek, “Bu oturumda uzlaştığımız konunun, nasıl uzlaştıysak hangi maddeyi nasıl kaleme aldıysak karşılıklı paraflayarak bir tarafa koyalım. Yoksa bu daralmış zaman içerisinde masanın stresini yükseltecek. Sonuçta burada sıkıntıya sebebiyet veriyor. Kamuoyu bazen algılıyor bazen algılayamıyor. Nedir bu sorun diye sosyal maliyete dönüşüyor. Bu açıdan burada geçmişte yaşadığımız tartışmayı yaşamamak, kamunun saygınlığını da korumak adına tutanakla yürüme konusunda ısrarla bu başlangıçta gündemimizi kuralım istiyoruz. Ve tutanağa geçirerek bu süreci yürütelim” dedi.

KAMU İŞVEREN HEYETİNDEN YANIT

Kamu işveren heyeti ise, Yalçın’ın ısrarı üzerine tüm hizmet kollarındaki tekliflerin tamamı müzakere edilmeden ve genel maliyet tablosu ortaya çıkmadan bu talep hakkında karar verilemeyeceğini bildirdi. Bu yanıt, salonda itirazlara ve tepkilere yol açtı.

Toplu sözleşme sürecinde Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Basın, Yayın ve İletişim ile Kültür Sanat hizmet kollarının müzakereleri tamamlandı. Bugün ise Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler kollarındaki görüşmeler yapılacak.