Toyota Türkiye 388 çalışanını ‘Hizmet Yılı’ ödülleriyle onurlandırdı

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği üstün kaliteli otomobillerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), 30 yılı aşkın süredir üstün kaliteli otomobiller üretmeye devam ediyor. Yaklaşık beş bin çalışanıyla üretilen otomobillerin büyük bölümünü beş kıtaya ihraç eden TMMT, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlarına her üç ayda bir düzenlenen etkinliklerle ‘Hizmet Yılı Ödülleri’ plaketleri veriyor. TMMT fabrikada düzenlenen bir dizi etkinlikle bu yıl da; 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldır Toyota Ailesi içinde yer alan 388 çalışanına ‘Hizmet Yılı Ödülleri’ plaketleri sunuldu.

BU YIL 388 TOYOTA ÇALIŞANI ‘HİZMET YILI ÖDÜLÜ’ ALMAYA HAK KAZANDI

Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Hizmet Yılı Ödül etkinliklerinde konuşan şirket Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, “5 bin kişilik çalışanımızla kocaman bir aileyiz” dedi. Şahin sözlerine şöyle devam etti:

TMMT olarak üreten, ürettiği değerle ülkemize, bölgemize ve insanımıza katma değer yaratan bir şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarımızın arkasında her bir birimde özveriyle çalışan değerli çalışma arkadaşlarımız var. Bu yıl da 388 arkadaşımıza 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıl plaketlerimizi sunduk

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAMLA 5 KITAYA İHRACAT…

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin, “Yıllık 280 bin otomobil üretim kapasitemizle Toyota’nın Japonya dışındaki en büyük fabrikalarından biriyiz. 5 kıtaya 4.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl da TİM’in ‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda ilk sıralarda yer aldık. Bu başarımızın arkasında kurulduğumuz ilk günden itibaren üstün kalitede güvenilir otomobiller üretme anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlar; dünya standartlarında modern, yenilikçi, sektöründe kalitenin öncüsü olarak sürdürülebilir üretim ve yönetim anlayışımız ile üretmekten ve kendini geliştirmekten keyif alan yetkin çalışanlarımız yer alıyor” diye konuştu.