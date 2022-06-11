Toyota’nın en büyük tedarikçisinden çip açıklaması

11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Pandeminin başladığı 2020 yılında karantinalar nedeniyle tüketici elektroniğine yönelik talebin artması başta otomotiv olmak üzere birçok sektörde çip krizinin yaşanmasına neden olmuştu. Toyota gibi önde gelen otomotiv üreticileri üretimlerine ara vermek zorunda kalmış ve bu da çip üreticilerinin otomotiv sektöründen uzaklaşmasına yol açmıştı.



DENSO SATIŞLARI YAKLAŞIK 420 MİLYAR



Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden ve Toyota’nın en büyük tedarikçilerinden biri olan Denso satışları yaklaşık 420 milyar yeni bulan (3.1 milyar dolar) çip birimini satmayı değerlendiriyor.

Şirketin CTO’su Yoshifumi Kato yarı iletken biriminin ayrılması konusunda zamanlamanın görüşüleceğini belirterek “bu tür bir yapılanmanın mümkün olup olmadığına bakıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Karo, şimdilik iç talebi karşılama konusuna odaklandıklarını ifade etti.

Denso hisseleri Cuma günü Tokyo’daki işlemlerde erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek yüzde 2.4 yükseldi.



