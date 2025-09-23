Trump ile 25 Eylül’deki görüşme öncesinde Erdoğan’dan dikkat çeken adım: ABD’ye büyük jest

Türkiye, 2018 yılında ABD ile yaşanan “Rahip Brunson” krizi sırasında ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kararı almıştı. Bu karar kapsamında ABD menşeili bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu ürünlerden bazıları şöyleydi:

“Sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş), pirinç, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler, yaprak tütün ve tütün döküntüleri, taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar, taşkömürü, linyitten elde edilen kok ve kömürü, güzellik veya makyaj ürünleri, cilt bakımı için ürünler, manikür ve pedikür ürünleri, poli, poliamid, plastikten diğer eşya, yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, testere talaşı ve odun, sıvanmamış kağıt ve karton, her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt, birincil elyaf kağıt ve kartonları, kağıt, karton, selüloz, selüloz liften tabaklar, binek otomobilleri.”

KARAR 21 EYLÜL’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, 25 Eylül’de görüşecek. Görüşme öncesinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ek mali yükümlülükler kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce 21 Eylül’de kararı imzaladı. Karar dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.