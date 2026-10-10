Trump ile Fed arasında ipler geriliyor: Lisa Cook hakkında 'mortgage' soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un bir veya daha fazla mortgage belgesiyle bağlantılı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddialarını araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan'ın Ekonomi Politikasından Sorumlu Yardımcısı, Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu Başkanı ve Hükümet Etiği Ofisi Direktörü, komitenin üyeleri olarak görev yapacak.

Komite, Cook hakkındaki iddiaları araştırarak görevden alınması için "haklı neden" bulunup bulunmadığı konusunda Trump'a rapor sunacak.

DEĞERLENDİRME 5 KASIM'DA

Cook hakkındaki delillerin ve iddiaların değerlendirileceği oturum 5 Kasım'da Beyaz Saray'da yapılacak.

Oturum kamuya kapalı yapılacak ancak tutanağa geçirilecek.

Cook, duruşma sonrasındaki yazılı beyanını 10 Kasım'a kadar komiteye sunabilecek.

Komite, söz konusu beyanı aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede olgulara ilişkin tespitlerini ve hukuki değerlendirmelerini Trump'a iletecek ve Cook'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden alınması için "haklı neden" bulunup bulunmadığı konusunda tavsiyede bulunacak.

GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİ MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

ABD Başkanı Trump, geçen yıl sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşmış, mektubunda "haklı neden" bulunduğunu belirterek, Cook'u derhal görevden aldığını bildirmişti.

Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, Cook'un kovulmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise bu karara itiraz etmiş, alt mahkeme kararını durdurmak için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz Mahkemesinden de ret alan Trump yönetimi, son olarak davayı Yüksek Mahkemeye taşımış ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulmasını istemişti.

Dava ocak ayında Yüksek Mahkemede görülmüş, yargıçlar tarafların savunmalarını dinlemişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, haziran ayında Cook'un dava sürecinde görevinde kalabileceğine hükmetmişti.