Trump'ın açıklamaları tansiyonu düşürdü: Altın fiyatları geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma...

ÜÇ HAFTALIK İLK DÜŞÜŞ İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından yükselişe geçen altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentileri azaltan açıklamaları sonrası son üç haftadaki ilk haftalık düşüşünü kaydetti.

Cuma günü ons altın, yüzde 1’lik gerilemeyle 3353 dolar seviyesinden işlem gördü. Haftalık bazda ise değer kaybı yüzde 2’nin üzerine çıktı.

JEOPOLİTİK RİSK AZALDI PİYASA RAHATLADI ABD Başkanı Donald Trump’ın sözcüsünden gelen açıklama, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD’nin katılımına dair kararın önümüzdeki iki haftada netleşeceğini belirtti. Bu değerlendirme, piyasalarda doğrudan müdahale ihtimalinin zayıfladığı yönünde yorumlandı ve risk algısını düşürdü.

Gerilimin azalmasıyla birlikte, enerji arzını tehdit edebilecek daha geniş çaplı bir çatışma olasılığı şimdilik gündem dışı kaldı. Bu gelişme, güvenli liman talebini sınırlayarak altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

FED'DEN ENFLASYON VE FAİZ MESAJI Fed Başkanı Jerome Powell, haftanın başında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti. Bu mesaj, piyasalarda faiz indirimi beklentisinin ötelenebileceği yönünde algılandı.

Faiz getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altın, genellikle düşük faiz ortamında yatırımcılar için daha cazip hale geliyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin gecikme ihtimali, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

ALTIN YIL GENELİNDE HALA YÜKSELİŞTE Tüm bu gelişmelere rağmen altın, yıl başından bu yana yüzde 25’in üzerinde bir artış sergilemiş durumda. Nisan ayında kırılan 3500 dolar üzerindeki rekor seviyelere yakın seyreden fiyatlar, yatırımcıların ilgisini koruyor.

Ancak bu hafta bazı yatırımcıların yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle alternatif güvenli limanlara yöneldiği ve özellikle platine olan ilginin arttığı gözlemlendi.

DEV BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ FARKLI Altının gelecekteki seyri konusunda Wall Street’in önde gelen bankaları arasında görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Goldman Sachs, ons altının 2025 yılına kadar 4000 dolara ulaşacağı öngörüsünü sürdürürken; Citigroup ise 2026 yılında fiyatların 3000 doların altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 278 TL

4 bin 278 TL Çeyrek altın: 7 bin 82 TL

7 bin 82 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 199 TL

28 bin 199 TL Ons altın: 3 bin 355 dolar