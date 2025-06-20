Trump'ın açıklamaları tansiyonu düşürdü: Altın fiyatları geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Haziran 2025
Cuma...
ÜÇ HAFTALIK İLK DÜŞÜŞ
İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından yükselişe geçen altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentileri azaltan açıklamaları sonrası son üç haftadaki ilk haftalık düşüşünü kaydetti.
JEOPOLİTİK RİSK AZALDI PİYASA RAHATLADI
ABD Başkanı Donald Trump’ın sözcüsünden gelen açıklama, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD’nin katılımına dair kararın önümüzdeki iki haftada netleşeceğini belirtti. Bu değerlendirme, piyasalarda doğrudan müdahale ihtimalinin zayıfladığı yönünde yorumlandı ve risk algısını düşürdü.
FED'DEN ENFLASYON VE FAİZ MESAJI
Fed Başkanı Jerome Powell, haftanın başında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti. Bu mesaj, piyasalarda faiz indirimi beklentisinin ötelenebileceği yönünde algılandı.
ALTIN YIL GENELİNDE HALA YÜKSELİŞTE
Tüm bu gelişmelere rağmen altın, yıl başından bu yana yüzde 25’in üzerinde bir artış sergilemiş durumda. Nisan ayında kırılan 3500 dolar üzerindeki rekor seviyelere yakın seyreden fiyatlar, yatırımcıların ilgisini koruyor.
DEV BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ FARKLI
Altının gelecekteki seyri konusunda Wall Street’in önde gelen bankaları arasında görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Goldman Sachs, ons altının 2025 yılına kadar 4000 dolara ulaşacağı öngörüsünü sürdürürken; Citigroup ise 2026 yılında fiyatların 3000 doların altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 278 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 82 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 199 TL
- Ons altın: 3 bin 355 dolar
- Yarım altın: 14 bin 164 TL
- Tam altın: 28 bin 189 TL
- Gremse altın: 70 bin 688 TL