Trump’tan Çin ve Hindistan’a ticaret mesajı: '24 saat içinde...'

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir röportajda Çin ile devam eden ticaret görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin son durumu sorulduğunda Trump, “Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz” dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşme talebinde bulunduğunu aktararak, iki ülke arasında anlaşmaya varılması durumunda yıl bitmeden bir görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etti. Trump, “İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum” sözleriyle beklentisini yineledi.

HİNDİSTAN’A TARİFE MESAJI

Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol satın alması nedeniyle bu ülkeye yönelik ticaret tarifelerinde artış sinyali verdi. Hindistan’dan ithal edilen ürünlere uygulanan vergi oranlarının “önemli ölçüde” artırılacağını belirten Trump, “(Tarife oranında) Yüzde 25'te anlaştık ama 24 saat içinde bunu önemli ölçüde artıracağımı düşünüyorum çünkü Rus petrolü satın alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın dünyanın en yüksek tarifelerine sahip ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, bu nedenle iki ülke arasındaki ticaret hacminin sınırlı olduğunu söyledi.

İLAÇ VE ÇİP VERGİLERİNE ZAM YOLDA

ABD Başkanı, ithal ilaçlar ve yarı iletken çiplere yönelik yeni tarifelerin yakın zamanda açıklanacağını bildirdi. Trump, “gelecek hafta veya civarında” yeni vergi oranlarının duyurulacağını belirterek, ilaç ithalatına ilk etapta düşük bir vergi uygulanacağını ancak bu oranın bir yıl ya da bir buçuk yıl içinde yüzde 150’ye, ardından da yüzde 250’ye çıkarılacağını söyledi. Bu uygulamanın, ilaçların ABD'de üretilmesini teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

FED BAŞKANLIĞINA YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini yineledi. Powell’ın “oldukça politik” davrandığını ve faiz indirimlerinde geç kaldığını savunan Trump, Fed başkanlığı için düşündüğü bazı isimleri de açıkladı.

Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ile Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in görev için uygun kişiler olduğunu ifade eden Trump, ayrıca iki ismin daha iyi iş çıkardığını belirtti.

Trump’a bu isimlerden birinin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent olup olmadığı sorulduğunda, “Bessent'in mevcut görevinde kalmak istediğini” dile getirdi.