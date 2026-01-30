Trump yeni Fed başkan adayını bugün açıklayacak: Powell dönemi sona eriyor...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını duyurdu. Trump’ın açıklaması, piyasalarda Fed yönetimine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.
AÇIKLAMA KENNEDY CENTER’DA GELDİ
Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center’da düzenlenen gala gösterimine katılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fed başkanı adayının hangi gün duyurulacağı yönündeki soruya Trump, bugünü işaret ederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.
KABİNE TOPLANTISINDAN SAATLER SONRA
Trump’ın bu açıklaması, Beyaz Saray’da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden yalnızca saatler sonra geldi.
FED BAŞKANLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder yer alıyor.
POWELL’IN GÖREV SÜRESİ MAYISTA SONA ERİYOR
Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona erecek olması, yeni başkan adayına ilişkin süreci kritik hale getiriyor.