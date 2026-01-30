TÜİK ithalat ve ihracat verilerini açıkladı: Dış ticaret açığında 10 milyar dolarlık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2025 bültenine göre, genel ticaret sistemi kapsamında ihracat ve ithalatta artış kaydedildi. Aralık ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7, ithalat ise yüzde 10,7 yükseldi.

ARALIK AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ

Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 10,7 artışla 35 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İTHALAT ARTIŞI DAHA YÜKSEK

2025 yılı Ocak-aralık döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolar oldu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARETTE ARTIŞ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, aralık ayında yüzde 14,6 artarak 21 milyar 706 milyon dolardan 24 milyar 876 milyon dolara yükseldi. Aynı kalemler hariç ithalat ise yüzde 17,9 artarak 23 milyar 413 milyon dolardan 27 milyar 614 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 738 milyon dolar olarak kaydedilirken, dış ticaret hacmi yüzde 16,3 artarak 52 milyar 490 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIK AYINDA YÜKSELDİ

Aralık ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 8 milyar 811 milyon dolardan 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,7’den yüzde 73,9’a çıktı.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 82 milyar 232 milyon dolardan 92 milyar 9 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1’den yüzde 74,8’e geriledi.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA AĞIRLIĞINI KORUDU

Ekonomik faaliyetlere göre Aralık ayında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,2 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3, tarım sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

İTHALATTA ARA MALLARI ÖNE ÇIKTI

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Aralık ayında ithalatta ara mallarının payı yüzde 65,4 olarak belirlendi. Sermaye mallarının payı yüzde 18,0, tüketim mallarının payı ise yüzde 16,2 oldu.

Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı yüzde 68,4, sermaye mallarının payı yüzde 15,0, tüketim mallarının payı yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

İHRACATTA ALMANYA İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeyi Birleşik Krallık, ABD, Irak ve Fransa izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,4’ünü oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. İlk 5 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise hem Aralık ayında hem de Ocak-Aralık döneminde ilk sırayı Çin aldı. Çin’i Rusya Federasyonu ve Almanya izlerken, ilk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 42’nin üzerinde oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Aralık ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 5,2, ithalat yüzde 1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat yıllık bazda yüzde 9,5, ithalat yüzde 7,0 artış gösterdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI SINIRLI KALDI

ISIC Rev.4 sınıflamasına göre Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 6,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bu oran yüzde 3,8 oldu.

İthalatta ise Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin payı yüzde 81,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 14,6 olarak kaydedildi. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin ithalattaki payı yüzde 11,8 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Aralık ayında yüzde 14,1 artarak 24 milyar 172 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 11,0 artışla 33 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 4,0 artarak 9 milyar 591 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,6’ya çıktı.

Ocak-Aralık döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat 248 milyar 768 milyon dolar, ithalat 344 milyar 45 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı 95 milyar 277 milyon dolara yükseldi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,3’e geriledi.