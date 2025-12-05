TÜİK açıkladı: Eğitim harcamaları iki katına çıktı!

Türkiye’nin eğitim harcamaları 2024 yılında önemli ölçüde artış gösterdi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre toplam eğitim harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 94,6 yükselerek 2 trilyon 200 milyar 338 milyon liraya ulaştı. En yüksek artış oranı ise yüzde 99 ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleşti.

EĞİTİM HARCAMALARININ GSYH PAYI YÜKSELDİ

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2023’te yüzde 4,2 iken 2024 yılında yüzde 4,9’a çıktı. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı da aynı dönemde yüzde 3,5’ten yüzde 4,0’a yükseldi.

EN BÜYÜK PAY YÜKSEKÖĞRETİME AYRILDI

Hizmet sunucularına göre harcamalar incelendiğinde devlet eğitim kurumlarında harcamaların yüzde 33,4’ünün yükseköğretime, yüzde 21,3’ünün ise ortaöğretime yöneldiği görüldü. Özel eğitim kurumlarında ise yüzde 42,2 ile en büyük harcama kalemi yine yükseköğretim olurken, ortaöğretim yüzde 32 pay aldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMA İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken 2024 yılında 100 bin 307 TL’ye yükseldi. Eğitim düzeyleri arasında en yüksek öğrenci başı harcama 165 bin 467 TL ile yükseköğretimde gerçekleşti. Bu harcama ABD doları bazında da yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolara çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ORTAÖĞRETİMDE

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması yıllık bazda yüzde 104,5 arttı. 2024 yılında öğrenci başı harcamanın en fazla yükseldiği eğitim düzeyi yüzde 122,4 ile ortaöğretim oldu. Ortaöğretimi yüzde 105,2 artışla ortaokul izledi.