TÜİK açıkladı: Ekim ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranıyla en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

AYLIK BAZDA EN FAZLA KAZANDIRAN ALTIN OLDU

Yİ-ÜFE’ye göre yatırım araçları arasında mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 0,79 oranında reel getiri sağladı. Buna karşın Amerikan Doları yüzde 0,41, Euro yüzde 1,23 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’ye göre hesaplandığında ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,12, Amerikan Doları yüzde 1,31, Euro yüzde 2,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,82 oranında kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE KAZANDIRAN YATIRIM ARACI ALTIN

Üç aylık dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 23,62, TÜFE’ye göre yüzde 22,19 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 3,45, TÜFE’ye göre yüzde 4,56 oranında yatırımcısına kaybettiren araç oldu.

ALTIN, ALTI AYLIK DÖNEMDE DE ZİRVEDE

Altı aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 24,80, TÜFE’ye göre ise yüzde 25,44 oranında en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Bu dönemde Amerikan Doları endeksi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 3,81, TÜFE’ye göre yüzde 3,32 oranında kaybettirdi.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK GETİRİ YİNE ALTINDAN

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansında külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 47,46, TÜFE’ye göre ise yüzde 40,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE’ye göre yıllık bazda mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, Euro yüzde 2,56 oranında kazandırdı. Amerikan Doları yüzde 3,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 5,69 oranında kaybettirdi.

TÜFE’ye göre ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67, DİBS yüzde 0,01 oranında reel getiri sağlarken, Euro yüzde 1,97, Amerikan Doları yüzde 8,07, BIST 100 endeksi ise yüzde 9,85 oranında kaybettirdi.