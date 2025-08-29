TÜİK açıkladı: hizmet sektöründe fiyatlar yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 yükseldi.

YILLIK ARTIŞTA GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ÖNDE

Yıllık bazda incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 37,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 48,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,11, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 41,68 artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GAYRİMENKULDE

Aylık karşılaştırmalarda ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,91, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,50 artış yaşandı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 0,17 oranında düşüş gerçekleşti.