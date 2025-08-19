TÜİK açıkladı: İşsizlik yükseldi, istihdam düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık yükselişle yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ

2025 yılı ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 48,9 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32,1 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 53,5

İşgücüne katılan kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde oran yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜKSELİŞTE

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,7 puan artarak yüzde 15,9’a yükseldi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN ÖNEMLİ KISMI HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, ikinci çeyrekte tarım sektöründe istihdam 95 bin, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 36 bin, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,0’ü tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat ve yüzde 58,9’u hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI

İşbaşında olan istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı ikinci çeyreğinde 1,2 saat azalarak 42,1 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELİYOR

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artışla yüzde 32,0 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.