TÜİK açıkladı: İthalat ve dış ticaret açığında büyük artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle yayımlanan Eylül 2025 geçici dış ticaret verilerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat eylül ayında yüzde 2,1 artarken, ithalat yüzde 5,8 yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyar 211 milyon dolar olarak kaydedildi ve dış ticaret hacmi yüzde 4,0 artış gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı enerji ve altın hariç yüzde 94,6 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 76,6 olarak kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolara ulaştı.

İHRACATTA SEKTÖREL DAĞILIM

Ekonomik faaliyetler bazında ihracatta eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,8 oldu. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayinin ihracattaki payı aynı oranda yüzde 94,5 olarak kaydedildi.

İTHALATTA MAL GRUPLARI

Eylül ayında ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 69,0, sermaye malları yüzde 14,5 ve tüketim malları yüzde 16,3 oldu.

EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER

Eylül ayında en fazla ihracat Almanya’ya gerçekleştirildi. Bunu sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya izledi. Ocak-Eylül döneminde de Almanya ilk sırayı alırken, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak takip etti.

İthalatta Çin ilk sırada yer aldı. Eylül ayında Çin’den yapılan ithalatın ardından Rusya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD geldi. Ocak-Eylül döneminde de ithalatta Çin başı çekti, ardından Rusya, Almanya, ABD ve İtalya geldi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Eylül ayında imalat sanayi ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise bu pay yüzde 3,7 seviyesinde oldu. İmalat sanayi ürünlerinin ithalat içindeki payı Eylül ayında yüzde 85,0, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12,5 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel ticaret sistemine göre, Eylül 2025’te ihracat yüzde 3,0 artarak 20 milyar 550 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,6 artışla 28 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 38,7 artarak 7 milyar 472 milyon dolar oldu. Ocak-Eylül döneminde ihracat 182 milyar 42 milyon dolar, ithalat 250 milyar 788 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 13,0 artışla 68 milyar 746 milyon dolar oldu.