TÜİK açıkladı: Türkiye’de işgücü maliyetinde artış sürüyor!

TÜİK’in açıkladığı İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, 2025 yılı II. çeyreğinde istihdam, çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endekslerinde hem yıllık hem de çeyreklik artışlar gözlendi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık yüzde 1,9 artarken, çalışılan saat endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Brüt ücret-maaş endeksi ise yıllık yüzde 44,3 arttı.

SEKTÖRLERDEKİ FARKLILIK

Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektöründe istihdam ve çalışılan saat endeksinde düşüş yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi. Brüt ücret-maaş endeksi ise tüm sektörlerde güçlü yükseliş gösterdi; sanayi yüzde 38,3, inşaat yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,8 arttı.

ÇEYREKLİK DEĞİŞİMLER

Çeyreklik verilerde istihdam endeksi toplamda yüzde 0,6 artarken, çalışılan saat endeksi yüzde 2,7 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 10,8 artış gösterdi. Alt sektörlerde sanayi istihdamda düşüş kaydederken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış sürdü.

İŞGÜCÜ MALİYETLERİNDE ARTIŞ

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 44,3 artarken, saatlik kazanç endeksi yüzde 43,4 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 48,7 yükseldi. Çeyreklik değişimde ise tüm maliyet endeksleri yüzde 13,9 arttı. Alt sektörlerde sanayi ve inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinde farklı oranlarda artış gözlendi.

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ GELİŞİMİ

Bu veriler, Türkiye’de işgücü girdi ve maliyetlerinde hem yıllık hem de çeyreklik olarak artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor. Sanayi sektöründe bazı gerilemeler görülse de inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplam istihdam ve ücretlerde büyüme sağladı.