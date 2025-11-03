TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 olarak hesaplandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak belirlendi.

Enflasyon yılın ilk yedi ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1,53, haziranda yüzde 1,37, temmuzda yüzde 2,06 ağustosta yüzde 2,04 ve eylülde yüzde 3,23 oranında hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ekim ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise 65,49 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2025 Ekim ayında yüzde 3,31 yıllık ise yüzde 40,84 artış kaydetti. İTO yetkilileri, bu artışın temel olarak gıda, maden ve kimyevi maddelerden kaynaklandığını belirtti.