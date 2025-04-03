TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emekli maaşlarına yönelik 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte, memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı netleşirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de 3 aylık zam oranı ortaya çıktı.

TÜİK’in mart ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı belirlenmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında ise yüzde 2,46 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için fark şubat ayından itibaren oluşmaya başladı.

Üç aylık verilere göre, enflasyon farkı dahil memurların Temmuz 2025 zammı için yüzde 3,83’lük enflasyon farkı oluştu. Temmuzda memurlara yüzde 5’e ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Açıklanan verilere göre şu an oluşan zam oranı yüzde 9,02 seviyesinde.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, geriye dönük 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Açıklanan verilere göre, emeklilerin 3 aylık zam oranı kesinleşti.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 3 AYLIK VERİ BEKLENİYOR

TÜİK’in nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını belirleyecek. Toplu sözleşmeye göre, memurların enflasyon farkı alabilmesi için enflasyonun yüzde 0,92’yi aşması gerekiyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2025'in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 zam yapılacak. Eğer enflasyon bu zam oranlarının üzerinde gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri enflasyon farkını maaşlarına ek olarak alacak.

OCAK AYINDAKİ ZAM ORANI

Ocak ayında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılırken, memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,55 artmıştı. Temmuz ayında ise emekli ve memur maaşları yeniden güncellenecek.