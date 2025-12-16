TÜİK Konut Satış İstatistikleri açıklandı: En çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye'den ev aldı?

TÜİK verilerine göre kasım ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı. Büyükşehirler satışlarda ilk sıralarda yer alırken, yılın geneline bakıldığında artış eğilimi dikkat çekti. İpotekli ve yabancılara yapılan satışlarda ise zayıflama öne çıktı.

KASIM AYINDA KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri’ne göre, kasım ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 olarak kaydedildi. En fazla konut satışı İstanbul’da gerçekleşirken, Ankara ve İzmir İstanbul’u izledi. En az satış yapılan iller ise Ardahan, Bayburt ve Artvin oldu.

YILIN İLK 11 AYINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ocak-kasım dönemine bakıldığında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artış göstererek 1 milyon 434 bin 133 seviyesine ulaştı. Böylece aylık düşüşe rağmen yıl genelinde yükseliş eğilimi korundu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA SINIRLI GERİLEME

Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 53,5 artarak 207 bin 519’a yükseldi. Bu satışların 5 bin 483’ü kasım ayında, 49 bin 973’ü ise yılın ilk 11 ayında ilk el konut olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ AĞIRLIKTA

Diğer satış türleri kapsamında kasım ayında 119 bin 601 konut el değiştirdi. Bu kalem, toplam konut satışlarının büyük bölümünü oluşturdu. Ocak-kasım döneminde diğer satış türleriyle gerçekleşen konut satışı 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İLK EL VE İKİNCİ EL SATIŞLAR

Kasım ayında ilk el konut satışları yüzde 5,4 azalarak 46 bin 589 olarak kaydedildi. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 33 oldu. Yılın ilk 11 ayında ilk el satışlar yüzde 8,9 artışla 444 bin 96’ya ulaştı.

İkinci el konut satışları ise kasım ayında yüzde 8,9 düşüşle 94 bin 511 olarak gerçekleşti. İkinci el satışlar toplam satışların yüzde 67’sini oluştururken, ocak-kasım döneminde yüzde 15,4 artışla 990 bin 37’ye yükseldi.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak bin 943 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 1,4 olarak belirlendi. Yabancılara en fazla konut satışı İstanbul, Antalya ve Mersin’de gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993 olarak kayıtlara geçti.

RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARI İLK SIRADA

Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu’nu Ukrayna ve Almanya vatandaşları izledi.