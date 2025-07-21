TÜİK kritik verileri açıkladı: Fiyat endekslerinde önemli artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2025 yılı Haziran ayında aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 28,38 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 19,77, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,17 artış kaydedildi.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDE YILLIK VE AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36 artış, imalat sektöründe ise yüzde 28,48 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri şu şekilde oldu: ara mallarında yüzde 24,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerjide yüzde 10,33 ve sermaye mallarında yüzde 33,30 artış yaşandı.

Aylık bazda ise YD-ÜFE imalat ürünlerinde yüzde 3,44 artış gerçekleşti. Madencilik ve taş ocakçılığında aylık değişim yüzde 2,03, imalatta yüzde 3,44 olarak kayıtlara geçti. Ana sanayi gruplarının aylık değişim oranları ise ara mallarında yüzde 2,83, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30, enerjide yüzde 9,96 ve sermaye mallarında yüzde 3,34 seviyesinde oldu.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Tarım-Girdi Fiyat Endeksi 2025 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 2,15, yıllık yüzde 31,80 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,99, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,11 artış gerçekleşti.

Ana gruplar bazında, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 4,59 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 31,08, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 36,12 oranında yükseldi.

MALZEME FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Yıllık değişim açısından en yüksek artış yüzde 55,83 ile veteriner harcamalarında gözlemlenirken, aylık değişimde ise malzemeler yüzde 5,10 ile en yüksek artışı kaydetti.