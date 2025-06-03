TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre mart ayında enflasyon yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 seviyesine ulaştı. Enflasyon yılın ilk dört ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3 oranında hesaplandı.

İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜKSELİŞTE İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 mayıs dönemine ilişkin İstanbul enflasyonunu yayımladı. Verilere göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,83 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranı ise yüzde 46,57 olarak hesaplandı. İTO 2023=100 bazlı veriler kapsamında, İstanbul’da yıllık bazda artış dikkat çekti.

ENAG ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞTI Bağımsız enflasyon ölçüm grubu ENAG’a göre mayıs ayında tüketici fiyatları yükselmeye devam etti. Grubun hesaplamalarına göre aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 71,23 olarak hesaplandı. Böylece TÜİK ile ENAG arasındaki hesaplanan enflasyon farkı yüzde 35,82 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ? TÜİK’in 3 Haziran Salı günü açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileri öncesi AA Finans, 23 ekonomistin katılımıyla bir beklenti anketi düzenlemişti. Ankete göre ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,10 oldu. Beklentiler yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 arasında değişti.

Ekonomistlerin beklentilerine göre, bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun mayıs itibarıyla yüzde 36,17’ye gerilemesi öngörülüyordu. Ayrıca 2025 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 31,17 olarak belirlendi.