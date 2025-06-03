TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜKSELİŞTE
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 mayıs dönemine ilişkin İstanbul enflasyonunu yayımladı. Verilere göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,83 arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranı ise yüzde 46,57 olarak hesaplandı. İTO 2023=100 bazlı veriler kapsamında, İstanbul’da yıllık bazda artış dikkat çekti.
ENAG ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Bağımsız enflasyon ölçüm grubu ENAG’a göre mayıs ayında tüketici fiyatları yükselmeye devam etti. Grubun hesaplamalarına göre aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 71,23 olarak hesaplandı. Böylece TÜİK ile ENAG arasındaki hesaplanan enflasyon farkı yüzde 35,82 oldu.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
TÜİK’in 3 Haziran Salı günü açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileri öncesi AA Finans, 23 ekonomistin katılımıyla bir beklenti anketi düzenlemişti. Ankete göre ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,10 oldu. Beklentiler yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 arasında değişti.