TÜİK o veriyi ilk defa il bazında açıkladı: Beşeri sermaye endeksinde en yüksek ve en düşük iller belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin Beşeri Sermaye Endeksi (BSE) verilerini il bazında ilk kez yayımladı. Endeks, bir çocuğun 18 yaşına geldiğinde sağlık ve eğitim koşulları doğrultusunda sahip olması beklenen beşeri sermaye düzeyini ölçüyor.

BEŞERİ SERMAYE ENDESİ 2023’TE DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin beşeri sermaye endeksi 2021’de 0,693 iken 2022’de 0,696’ya yükseldi, 2023’te ise yüzde 0,9 azalarak 0,690 oldu. Endeksin alt bileşenleri arasında hayatta kalma 0,985, sağlık 0,966 ve eğitim 0,725 olarak hesaplandı.

İL SEVİYESİNDE FARKLAR GÖZLER ÖNÜNDE

2023’te il bazında en yüksek endeks 0,781 ile Çanakkale’de ölçüldü. Bu ili Antalya, Erzincan, Eskişehir ve Rize izledi. En düşük değer 0,599 ile Şırnak’ta kaydedildi ve ardından Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş geldi.

ARTAN VE AZALAN İLLER

2021-2023 döneminde endeks en çok Çanakkale, Uşak, Siirt, Antalya ve Erzincan’da artarken; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Manisa ve Malatya’da düşüş gösterdi.

METODOLOJİ VE ÖNEMİ

Endeks, Dünya Bankası tarafından belirlenen hayatta kalma, sağlık ve eğitim bileşenlerinden oluşuyor ve 0-1 aralığında değer alıyor. 1’e yaklaşan değer, çocuğun gelecekteki üretkenliğinin yüksek olacağını gösteriyor. İl seviyesinde yayımlanan bu veriler, Türkiye’nin beşeri sermaye politikalarına yön verecek resmi bir kaynak niteliği taşıyor.