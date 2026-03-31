TÜİK şubat verilerini açıkladı: İşsiz sayısı bir ayda 133 bin kişi yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 8,5 seviyesine yükseldi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE KATILIM ORANLARI YÜKSELDİ

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda yüzde 31,1 oldu.

Aynı dönemde işgücü 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE ARTIŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı şubat ayında bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8’e çıktı. Genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TEMEL GÖSTERGELERDE SON DURUM

Şubat 2026 itibarıyla 15 yaş ve üzeri nüfus 66 milyon 742 bin kişi olurken, işgücü 35 milyon 139 bin kişi olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 158 bin kişi, işsiz sayısı ise 2 milyon 981 bin kişi oldu.

İşgücüne dahil olmayanların sayısı ise 31 milyon 603 bin kişi olarak hesaplandı.

ÇALIŞMA SÜRESİ SABİT KALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubat ayında değişmeyerek 42,5 saat seviyesinde gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı şubat ayında 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplanırken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6 seviyesinde gerçekleşti.