TÜİK'ten kritik veri: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış hız kazandı. Genel endekste aylık bazda önceki döneme kıyasla belirgin bir yükseliş kaydedildi.

GENEL TÜFE ARTIŞI HIZLANDI

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 2,88 artış gösterdi. Bir önceki ayda bu oran yüzde 1,65 seviyesinde bulunuyordu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YÜKSELİŞ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan TÜFE B endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 2,50 yükseldi. Bu oran, önceki ayda kaydedilen yüzde 1,94’lük artışın üzerine çıktı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan TÜFE C endeksi de ocakta aylık yüzde 2,45 artış gösterdi. C endeksindeki artış, bir önceki ayda ölçülen yüzde 2,05 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.