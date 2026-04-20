TÜİK’ten yeni rapor: Üretici ve çiftçinin girdi yükü ağırlaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) artışını sürdürdü. Mart ve Şubat aylarına ilişkin verilerde hem aylık hem yıllık bazda yükseliş kaydedildi.

YD-ÜFE MARTTA YILLIK YÜZDE 35,40 ARTTI

YD-ÜFE, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 artış gösterdi.

SANAYİDE YILLIK ARTIŞTA ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişim madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25, imalat sanayinde yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 29,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45, enerjide yüzde 88,91 ve sermaye mallarında yüzde 27,93 artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA İMALATTA YÜZDE 3,98 ARTIŞ

Mart ayında sanayinin iki sektöründe aylık değişim madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalat sanayinde yüzde 3,98 artış oldu. Ana sanayi gruplarında ara mallarında yüzde 1,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99, enerjide yüzde 58,87 artış görülürken, sermaye mallarında yüzde 0,07 azalış gerçekleşti.

TARIM GİRDİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 31,55 ARTTI

Tarım-GFE, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,64 artış gösterdi.

TARIMDA MAL VE HİZMET MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Ana gruplarda aylık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 3,94 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 32,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 24,31 yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Alt gruplar incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamalarında gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 4,31 ile malzemeler grubunda kaydedildi.