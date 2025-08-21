TÜİK tüketici güven endeksi verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025’e ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan endeks, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 artışla 84,3 olarak kaydedildi.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,6 yükselerek 70’e ulaşırken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,9 azalışla 83,8’e geriledi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 0,7 düşüşle 78,4 olurken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 2,5 artışla 104,8 seviyesine çıktı.