TÜİK verileri açıklandı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2026’da mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE aylık yüzde 3,40 artış gösterdi. Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, aylık artış yüzde 4,18 olmuştu.

Geçen ay mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE yüzde 2,04 seviyesindeyken, TÜFE yüzde 1,94 artış göstermişti.

Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış B endeksi (işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık yüzde 2,62 artarken, C endeksi (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık yüzde 2,48 oranında artış kaydetti.