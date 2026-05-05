Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK verileri açıklandı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

TÜİK verileri açıklandı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

5.05.2026 16:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK verileri açıklandı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE nisan ayında aylık yüzde 3,40 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2026’da mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE aylık yüzde 3,40 artış gösterdi. Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, aylık artış yüzde 4,18 olmuştu.

Geçen ay mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE yüzde 2,04 seviyesindeyken, TÜFE yüzde 1,94 artış göstermişti.

Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış B endeksi (işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık yüzde 2,62 artarken, C endeksi (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık yüzde 2,48 oranında artış kaydetti.

İlgili Konular: #tüik #enflasyon