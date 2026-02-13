TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’de gelir dağılımı ve bölgesel kalkınma politikalarının mevcut durumuna ışık tutuyor. Kurumun verileri, ekonomik kaynakların ve yatırımların toplumun tüm kesimlerine eşit ölçüde yansımadığını ve bazı bölgelerin kalkınma yarışında geride kaldığını tescillemiş oldu.
TÜİK verilerine göre sosyoekonomik açıdan Türkiye’nin en fakir 7 ilçesi şu şekilde sıralandı:
ÇANKIRI – BAYRAMÖREN
KASTAMONU – PINARBAŞI
SİNOP – DİKMEN
KAYSERİ – FELAHİYE
SİVAS – DOĞANŞAR
KONYA – DEREBUCAK
GİRESUN – ÇAMOLUK
TÜİK VERİLERİ BÖLGESEL KALKINMA İÇİN KRİTİK
Kurumun yayımladığı bu liste, özellikle yerel yönetimler ve kalkınma ajansları için bir rehber niteliği taşıyor. TÜİK’in işaret ettiği bu 7 ilçede, önümüzdeki dönemde altyapı çalışmalarının ve istihdam projelerinin yoğunlaşması bekleniyor.