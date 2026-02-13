TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’de gelir dağılımı ve bölgesel kalkınma politikalarının mevcut durumuna ışık tutuyor. Kurumun verileri, ekonomik kaynakların ve yatırımların toplumun tüm kesimlerine eşit ölçüde yansımadığını ve bazı bölgelerin kalkınma yarışında geride kaldığını tescillemiş oldu.

TÜİK verilerine göre sosyoekonomik açıdan Türkiye’nin en fakir 7 ilçesi şu şekilde sıralandı:

ÇANKIRI – BAYRAMÖREN

KASTAMONU – PINARBAŞI

SİNOP – DİKMEN

KAYSERİ – FELAHİYE

SİVAS – DOĞANŞAR

KONYA – DEREBUCAK

GİRESUN – ÇAMOLUK