TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

13.02.2026 14:52:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, iller ve ilçeler arasındaki refah farkını ortaya koyan son verileri kamuoyuyla paylaştı. Kurumun analizlerine göre, ekonomik büyümeden en az payı alan ve sosyoekonomik göstergeleri en düşük seviyede kalan yerleşim yerleri belirlendi. İşte en az gelişmiş 7 ilçe...

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’de gelir dağılımı ve bölgesel kalkınma politikalarının mevcut durumuna ışık tutuyor. Kurumun verileri, ekonomik kaynakların ve yatırımların toplumun tüm kesimlerine eşit ölçüde yansımadığını ve bazı bölgelerin kalkınma yarışında geride kaldığını tescillemiş oldu.

 

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK verilerine göre sosyoekonomik açıdan Türkiye’nin en fakir 7 ilçesi şu şekilde sıralandı:

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

ÇANKIRI – BAYRAMÖREN

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

KASTAMONU – PINARBAŞI

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

SİNOP – DİKMEN

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

KAYSERİ – FELAHİYE

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

SİVAS – DOĞANŞAR

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

KONYA – DEREBUCAK

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

GİRESUN – ÇAMOLUK

TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK VERİLERİ BÖLGESEL KALKINMA İÇİN KRİTİK

Kurumun yayımladığı bu liste, özellikle yerel yönetimler ve kalkınma ajansları için bir rehber niteliği taşıyor. TÜİK’in işaret ettiği bu 7 ilçede, önümüzdeki dönemde altyapı çalışmalarının ve istihdam projelerinin yoğunlaşması bekleniyor.

