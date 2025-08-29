TÜİK verileri yayımlandı: İşsizlik oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2025 İşgücü İstatistikleri, işsizlik oranında gerileme olduğunu gösterdi. 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı önceki aya göre azalarak 2 milyon 828 bin kişiye düştü ve işsizlik oranı yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak kaydedildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM VE GENÇ NÜFUS

İşgücüne katılma oranı temmuz ayında 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak ölçüldü. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 36,4 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat olarak kaydedildi. Atıl işgücü oranı ise yüzde 29,6 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.