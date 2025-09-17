TÜİK yayımladı: Hayvancılıkta dikkat çeken artış

TÜİK tarafından yayımlanan Hayvancılık İstatistikleri verileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın toplama ve işleme sürecinin ardından kamuoyuna sunuldu.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI

2025 yılı Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 189 bin baş olarak kaydedildi. Sığır sayısı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artışla 17 milyon 30 bin başa ulaşırken, manda sayısı yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI

Küçükbaş hayvan sayısı Haziran 2025 itibarıyla 58 milyon 206 bin baş olarak gerçekleşti. Koyun sayısı yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 3,4 yükselerek 11 milyon 191 bin baş oldu.