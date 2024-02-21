Tüketici güveninde 5 ay sonra ilk!

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 seviyesine gerilerken aralıksız 5 aylık yükseliş trendini sonlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:24
Tüketici güveninde 5 ay sonra ilk!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçları yayımlandı. 

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 seviyesine gerilerken aralıksız 5 aylık yükseliş trendini sonlandırdı.

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