Tüketici güveninde 5 ay sonra ilk!
TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 seviyesine gerilerken aralıksız 5 aylık yükseliş trendini sonlandırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçları yayımlandı.
Buna göre, tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 seviyesine gerilerken aralıksız 5 aylık yükseliş trendini sonlandırdı.
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