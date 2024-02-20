TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu arttı

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 59,27 aylık ise yüzde 4,57 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:14
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

YD-ÜFE 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 artış gösterdi.

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İMALATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 59,24 OLDU

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76 artış, imalatta yüzde 59,24 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07 artış, imalatta yüzde 4,60 artış olarak gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARININ DEĞİŞİMLERİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37 artış, enerjide yüzde 47,22 artış, sermaye mallarında yüzde 69,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63 artış, enerjide yüzde 4,52 artış, sermaye mallarında yüzde 5,84 artış olarak gerçekleşti.


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