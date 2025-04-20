Turistler o pazara akın ediyor: Sezon başladı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 12:00

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Perşembe Pazarı, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Alanya, Serik ve Manavgat’taki otellerden minibüslerle gelen turistler, pazara canlılık katıyor. Yabancı turistlerin alışveriş yapması, pazarcı esnafının yüzünü güldürürken, sezonun da en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.

PERŞEMBE PAZARI YABANCI TURİSTLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ OLUYOR

Manavgat ilçesinin en büyük ikinci halk pazarı olan Perşembe Pazarı, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun turist akışına ev sahipliği yapıyor. Otellerden gelen turistler, pazarda giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya gibi alışverişler yaparak esnafın yüzünü güldürüyor. Minibüslerle Antalya Caddesi’ne ulaşan turistler, alışverişleriyle pazara dinamizm katarken, sezonun en yüksek turist yoğunluğunun yaşandığı anlar yaşanıyor.

ESNAF YENİ SEZONDAN UMUTLU

Pazarcı esnafı, turist yoğunluğunun sezonun başladığının en önemli göstergesi olduğunu belirtiyor. Birçok esnaf, "İnşallah böyle devam eder ve güzel bir sezon geçiririz. Gerek esnaflar gerekse ülke olarak buna ihtiyacımız var. Eğer büyük aksilikler olmazsa, bu yıl son yılların en güzel sezonunu geçireceğimize inanıyoruz. Yeni turizm sezonu ülkemize ve esnaflarımıza hayırlı olsun" şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.

PAPAĞAN TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Perşembe Pazarı’nda dikkat çeken diğer bir özellik ise çanta ve valiz satılan tezgahın önündeki papağan. Turistler, alışveriş yaparken papağanla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Bu ilginç anlar, pazara gelen turistlerin anılarını daha da özel kılıyor.