Manisa'da kırmızı altın hasadı: Kilosu 3 bin 500 TL

Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:15

Güncelleme: 13.04.2025 - 14:15

Manisa'da kırmızı altın olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Kiraz bahçelerinde tatlı telaş yaşanırken hasadın başlaması dolayısıyla sembolik olarak Sancaklıbozköy Kiraz Pazarında açık artırma yapıldı.

Hasat öncesi bir açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Manisa bölgemizde, 16 ilçemizde ve Türkiye genelinde bazı illerde beklenmedik bir don olayıyla karşı karşıya kaldık. Tüm çiftçilerimize buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Bunun yanında Manisa, Şehzadeler ilçemizin Sancaklıbozköy Mahallesi’nde ilk kiraz hasadımıza da yapmış bulunuyoruz. Burada tabii bir yandan sevindirici, bir yandan soğuklardan dolayı çiftçimizin mağduriyeti de var ama burada ilk hasadı yapmamız da, bu güzellik de bizleri memnun ediyor. Bu hasadın tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar dilerim. Kazasız, belasız inşallah bir sezon dilerim." dedi.

"DÜNYA BİRİNCİSİYİZ"

Sancaklıiğdecik Mahallesinden üretici Yusuf Bakar, Kiraz Pazarına getirdiği ilk kirazları göstererek, "Bundan sonra hasat devam edecek. Bu sene rekoltemiz düşük soğuktan ve don olayından dolayı rekolte düşük olacak. Üzüm bağları gitti, kirazlarda da zarar var. Bizim bu mevkide kirazlarda fazla bir zarar yok inşallah o yüzden bereketli bir sezon geçireceğiz." dedi.

KİLOSU 3 BİN 500 TL

Sancaklıbozköy Mahallesindeki Kiraz Pazarında yapılan açık artırmayı ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk başlattı.

Kilogramın fiyatını bin TL’den Öztürk açarken fiyat en son 3 bin 500 TL’ye kadar yükseldi. Bölgede ilk ürünleri getiren 4 üreticinin toplam 50 kilogram kirazı kilosu 3 bin 500 TL’den Barış Akay adlı tüccar tarafından alındı.